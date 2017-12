'Werkdruk hoog, niveau laag', maar veel raadsleden willen toch door na de verkiezingen

ARNHEM - Gemeenteraadsleden ervaren een hoge werkdruk en vinden het niveau van de gemeenteraad laag, maar driekwart van de zittende raadsleden wil na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar toch door. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS deed in samenwerking met raadsledenvereniging Raadslid.nu.

Onze provincie volgt het landelijke beeld. Bijna de helft van de ondervraagden vindt het niveau van de gemeenteraad te laag en volgens een deel van hen komt het werk daardoor zelfs in de problemen. Bovendien vinden veel Gelderse raadsleden dat de werkdruk hoog is. Het kost hen gemiddeld zestien uur per week, met daarnaast soms ook een fulltime-baan. De werkdruk is dan ook de meest genoemde reden om te stoppen.

Nieuw dorpshuis, winkels wel of niet op zondag open

Daar tegenover staat wel dat lokale politici hun werk graag doen om iets te bereiken voor de burger en om het contact met diezelfde bevolking te hebben. Veel raadsleden in onze provincie vinden dat ze de afgelopen periode wat bereikt hebben, zoals de realisatie van een dorpshuis in Nijkerkerveen en een nieuw centrum in Groesbeek. Een raadslid uit Ermelo vindt het goed dat er meer regionale aandacht voor de A28 gekomen is.

Verder roemt een aantal raadsleden van de christelijke partijen SGP en ChristenUnie het behoudt van de zondagssluiting. Er zijn juist ook raadsleden die de zondagsopening van de winkels in hun gemeente als positief resultaat zien.

'Onderschat het raadswerk niet'

De meeste raadsleden stellen zich beschikbaar voor een volgende periode. Zij hebben voor toekomstige collega's nog wel een aantal tips: 'Niet teveel tegelijk willen', 'zorg dat u tijd heeft', 'onderschat het werk niet' en 'concentreer je op dingen waarmee je het verschil kunt maken.'