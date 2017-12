Hebt u de allermooiste kerstboom van Gelderland?

ARNHEM - Hebt u een unieke, bijzondere, sfeervolle of speciale kerstboom dit jaar? Doe dan mee aan de kerstboomverkiezing 2017 van Omroep Gelderland.

U kunt meedoen aan de verkiezing door uw foto op onze Facebookpagina te plaatsen.

Inzenden kan tot en met vrijdag 15 december! We houden het nog even spannend wanneer we de winnaar bekendmaken. Houd onze Facebookpagina de komende dagen dus goed in de gaten.

Jury

Als onpartijdige jury kiest meesterbloemist en kerstversieringexpert Sjacco Gerritsen een winnaar.

Bekijk hieronder de video van vorig jaar over de versieringen in Kasteel Middachten in De Steeg.