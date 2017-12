Subsidie door inwoners zelf toegekend

HETEREN - De gemeente Overbetuwe is een proef gestart waarbij inwoners zelf bepalen welke initiatieven subsidie ontvangen. De proef wordt vooralsnog alleen in Heteren gehouden. Als het een succes blijkt te zijn, wordt het programma Overbetuwe Doet in de hele gemeente ingevoerd.

Inwoners van Heteren krijgen in de proefperiode twee keer een cheque ter waarde van 7 euro 50 in de brievenbus. Die kunnen ze doneren aan initiatieven die zijn verzameld op de website van Overbetuwe Doet. Inwoners kunnen daar ook zelf plannen indienen.

Meer betrokkenheid

Wethouder Ron van Hoeven is enthousiast over de nieuwe manier om subsidiegeld te verdelen. Het leidt er volgens hem toe dat de initiatieven met het grootste draagvlak gerealiseerd worden en dat zorgt voor meer betrokkenheid onder de inwoners. De nieuwe methode geldt alleen voor de kleinere initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen. Grote besluiten over het subsidiëren van bijvoorbeeld een zwembad of theater worden door de gemeenteraad genomen.

Huiskamerconcerten

Eén van de initiatieven waaruit de inwoners van Heteren kunnen kiezen is een aanschaf van een AED bij zalencentrum De Bongerd. Daarvoor is ruim 3.400 euro nodig. Heterensociaal wil 1.450 euro hebben om huiskamerconcerten te kunnen organiseren. Alleen de initiatieven die voldoende geld ophalen, worden ook daadwerkelijk gerealiseerd. Geld dat overblijft gaat terug in de subsidiepot en wordt later opnieuw gebruikt.

Voor de proef in Heteren heeft de gemeente Overbetuwe een bedrag van 36.000 euro uitgetrokken. De gemeente Ede werkt al langer met deze nieuwe manier van subsidieverstrekking.