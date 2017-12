Radler 0.0: alcoholvrij, maar toch schadelijk voor je kind zegt de GGD

Voor het eerst heeft de GGD een vraag over alcoholvrij bier en Radler opgenomen in De Gezondheidsmonitor voor jongeren. Een enquête die eens in de vier jaar wordt gehouden onder ouders met schoolgaande kinderen. Ouders met kinderen tussen de 10 en 12 krijgen de vraag of ze wel eens alcoholvrij bier voor hun kind kopen. Bij schoolbezoeken merkt de GGD namelijk dat steeds meer kinderen in de hoogste groepen van de basisschool dit al drinken.

Lekker zoet en stoer

Anne van Beek van de GGD snapt wel waarom het drankje zo geliefd is bij kinderen: 'het is lekker zoet, smaakt een beetje naar limonade en tegelijkertijd ziet het er wel stoer uit, in zo'n bierflesje.' Maar waarom is het dan niet verstandig om kinderen een flesje Radler te geven? Volgens Van Beek heeft dit te maken met twee dingen, kort gezegd: shaping en branding. 'Shaping wil zeggen het aanwennen dat bier drinken heel normaal is en branding wil zeggen, het bekend worden met een merk. Zo is de stap naar bierdrinken mèt alcohol sneller gemaakt.'

Ouders worstelen hier weleens mee. Want er zit toch geen alcohol in? En cola is ook niet gezond. De GGD krijgt er regelmatig vragen van ouders over. Op de Nutsbasisschool in Wolfersveen merkt Rianne Worm, leerkracht van groep 8, ook dat er Radler gedronken wordt . 'Vooral jongens drinken thuis of op een feestje wel eens Radler en mogen dat ook van hun ouders.' Volgens Anne van Beek heeft dit vaak te maken met onwetendheid van ouders. 'Ze zien er geen kwaad in, omdat het alcoholvrij is. Sommige ouders zeggen wel dat het niet goed voelt om hun kind het te laten drinken, maar ze kunnen niet goed uitleggen waarom niet. '

Gewoon te koop

Bij de Grolschbrouwerij in Enschede is de productie van Radler de laatste jaren flink toegenomen. Ook daar merken ze dat het drankje geliefd is bij de jeugd. Bovendien mogen kinderen het gewoon kopen in de supermarkt. 'Al zijn er wel enkele supermarkten in Nederland die ook 0.0 niet verkopen onder de 18', weet Koert van 't Hof van Grolsch. Daarnaast maken de brouwerijen geen reclame voor Radler 0.0 op kinderzenders en niet vóór 21.00 uur 's avonds. 'We richten ons bewust op 18 plus en dan toch omdat het in een bierfles zit. Maar kunnen kinderen het drinken? Ja, want schadelijk voor de gezondheid is het niet. '

Er over praten en voorlichting geven op scholen en aan ouders is in ieder geval nodig, vindt de GGD. 'Daarom zal dit de komende jaren ook een belangrijk aandachtspunt van ons zijn, 'aldus Anne van Beek.

De resultaten van de gezondheidsmonitor van de GGD worden komend voorjaar bekend.