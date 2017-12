Deel dit artikel:











Prins Bernhard schiet op Duitse soldaten, maar schiet mis en daar heeft hij veel spijt van Nationaal Archief

WAMEL - Op Tweede Kerstdag 1944 brengt prins Bernhard een bezoek aan de mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten die bij Wamel aan het front gelegerd zijn. Ze bewaken hier de Waal, aan de overkant in Tiel liggen de Duitsers. Er wordt veel over en weer geschoten, de schade aan beide kanten van de rivier is groot. Prins Bernhard wil vooral weten hoe het met ´zijn´ mannen is en zich ervan vergewissen dat het hen aan niets ontbreekt. En hij komt oog in oog met de vijand te staan.

Als Bernhard op de dijk staat kijkt hij met een verrekijker naar de overkant, naar Tiel. Daar ziet hij Duitsers lopen. Deze kans om eindelijk de vijand zelf in het vizier te hebben wil de prins niet aan zich voorbij laten gaan. Bij een wachtpost krijgt hij een wapen en schiet op de overkant. Later vertelt hij daarover in een interview met Wamelse onderzoekers: ‘Jammer genoeg heb ik ze gemist en daar heb ik nog spijt van. Maar aan de overkant lieten ze de missers niet op zich zitten en we moesten snel plat op de grond gaan liggen omdat we getrakteerd werden op een lading mortieren.’ Na deze frontervaring bezoekt Bernhard nog een aantal andere wachtposten en praat hij met de Wamelse bevolking. Prins Bernhard met veldmaarschalk Montgomery De mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten blijken er verre van warmpjes bij te zitten, letterlijk zelfs. Het vriest hard en de mannen beschikken nog niet eens over een goede uitrusting, laat staan over koudebestendige kleding. Dat kan de prins, die de BS'ers als zijn mannen ziet omdat hij nauw betrokken is geweest bij de oprichting van de BS, niet accepteren. In Brussel, waar het geallieerde hoofdkwartier zit probeert hij betere kleding en rantsoenen voor zijn jongens te regelen, maar dat valt nog niet mee. Er zijn wel spullen beschikbaar, maar veldmaarschalk Montgomery heeft die al bestemd voor Engelse troepen. Maar na een pittig conflict met Monty krijgt Bernhard uiteindelijk zijn zin en krijgen de BS'ers in het Land van Maas en Waal een betere uitrusting. Verder lezen over Wamel in de Tweede Wereldoorlog: Van Vamele tot Wamel