Deel dit artikel:











Nachtopvang daklozen schaalt op vanwege koude nacht Foto: ANP

NIJMEGEN - GGD-regio Gelderland Zuid adviseert alle nachtopvang voor daklozen in Nijmegen en Rivierenland in te zetten. Dat betekent dat de nachtopvang open is met extra bedden. Volgens een woordvoerder van GGD Gelderland Zuid wordt vooral de nacht van zaterdag op zondag echt koud.

De nachtopvang is overigens niet verplicht voor daklozen. Pas wanneer het langere tijd kouder is dan min vijf worden daklozen dringend verzocht binnen te komen. Bij nog lagere temperaturen worden ze zelfs van de straat gehaald. Ook in de regio Noord- en Oost-Gelderland is het winterprotocol in werking gesteld. De opvang in Harderwijk zet extra bedden neer. De regio Gelderland Midden roept nog niet op tot extra opvang. Volgens een woordvoerder hoeft echter niemand buiten te slapen in Arnhem. Daklozen kunnen terecht bij verschillende nachtopvangplaatsen. De nachtopvang in Gelderland wordt onder meer verzorgd door het Leger des Heils, de RIBW en Iriszorg. Zie ook: Extra bedden en opvang daklozen vanwege kou Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl