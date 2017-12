Deel dit artikel:











VIDEO: buschauffeur Arriva trapt reiziger Foto: screenshot uit het filmpje op Dumpert

DOETINCHEM - Een reiziger heeft een klacht ingediend bij Arriva na een ruzie met een buschauffeur in Doetinchem. Op een filmpje van het incident - dat verschenen is op de videosite Dumpert - is te zien dat de chauffeur een trappende beweging maakt naar de reiziger. Hij doet dit nadat hij een duw krijgt van de reiziger. De vervoersmaatschappij wil geen uitspraken doen over de aanleiding van het incident en eventuele gevolgen voor de chauffeur.

'Het klopt dat een handgemeen heeft plaatsgevonden. De passagier heeft zijn beklag gedaan bij onze klantenservice en dit incident wordt via dat kanaal verder afgehandeld. Dit betekent dat er contact met de passagier plaatsvindt waarin antwoord wordt gegeven op zijn klacht', laat Arriva in een schriftelijke reactie weten. De tekst gaat verder onder de video. De vervoersmaatschappij heeft erover gesproken met de chauffeur. 'Omdat dit een interne aangelegenheid is, doen we verder geen uitspraken over de gevolgen voor de buschauffeur', valt verder te lezen. Arriva wil niet ingaan op de aanleiding van het incident. 'Dat is iets geweest tussen de passagier en chauffeur.' Filmpje Het incident gebeurde afgelopen dinsdag rond 11.00 uur bij de halte Loolaan in Doetinchem. Een filmpje van de ruzie is sinds donderdag te zien op Dumpert. De video is binnen een dag al bijna 100.000 keer bekeken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl