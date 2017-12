Puilt de kast van jouw kind uit na pakjesavond? Breng overbodig speelgoed naar de Speelgoedbank!

ARNHEM - Na pakjesavond is er vast weer een hele stapel speelgoed bijgekomen. De kasten puilen uit en met minstens de helft wordt nooit meer gespeeld. Geef het weg aan kinderen die het goed kunnen gebruiken. Zodat zij met kerst ook een leuk cadeautje krijgen.

Steeds meer mensen moeten rondkomen van een klein budget. Voor deze kinderen is een cadeau met hun verjaardag of een cadeautje met de feestdagen niet vanzelfsprekend. Speelgoed is geen eerste levensbehoefte, maar door te spelen kunnen kinderen zich ontwikkelen.

De speelgoedbanken willen deze kinderen helpen en hun leven een klein beetje leuker maken. Ze zamelen goed en herbruikbaar speelgoed in en geven het door aan gezinnen die van weinig geld rond moeten komen.

In Gelderland zijn er verschillende speelgoedbanken:

Speelgoedbank Wageningen e.o.

Op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 kan je terecht bij de Schoolstraat 18-1 in Bennekom. Feestdagen uitgesloten. De openingstijden van de vestiging in Wageningen vind je hier.

De Schatkist Apeldoorn

Bij De Schatkist in Apeldoorn is het niet mogelijk om tijdens reguliere openingstijden speelgoed in te leveren. Je bent hiervoor van harte welkom op 16 december van 13.30 uur tot 14.15 aan de Eksterweg 71-73. Meer weten? Klik dan hier.

Speelstoet Arnhem en Velp

Van maandag t/m donderdag kan speelgoed ingeleverd worden tussen 9.30 uur en 15.30 uur en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Dit geldt voor zowel de Zeelandsingel 40 in Arnhem als voor de Den Heuvel 72 in Velp. Hier vind je meer informatie.

Klesteo Tiel

In Tiel kun je op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag terecht met je overbodige speelgoed. De openingstijden van de winkel aan de Spoorstraat 1 vind je hier.

Speelgoedbank Oost Achterhoek

Speelgoedbank Oost Achterhoek bedient de gezinnen in alle plaatsen en buurtschappen die behoren tot de gemeenten: Winterswijk, Oost Gelre, Aalten en Berkelland. De speelgoedbank gaat medio januari 2018 open. Maar speelgoed kan al wel ingeleverd worden! Neem daarvoor contact op om een afspraak te maken. Hier vind je meer informatie.

Vergeten we een speelgoedbank? Laat het ons weten via omroep@gld.nl