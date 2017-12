Zorgen om toekomst dorpsbibliotheek

ZELHEM - Grote zorgen over de toekomst van de bibliotheek in de oude dorpsboerderij in hartje Zelhem. De gemeente Bronckhorst is in gesprek om seniorenwoningen te plaatsen in het pand, reden voor een aantal dorpsbewoners om in actie te komen.

'Door de geruchten die er zijn, dreigt dit gebouw te verdwijnen', aldus Johan de Boer, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bibliotheek Zelhem. De gemeente Bronckhorst is in overleg met ProWonen over het realiseren van seniorenwoningen in de huidige bibliotheek. Het pand is eigendom van de gemeente, maar het plan stuit op verzet in het dorp. Met een petitie zijn inmiddels ruim 1.400 handtekeningen ingezameld.

'Wij zijn heel erg voor bejaardenwoningen', vertelt De Boer. 'Misschien nog meer voor starterswoningen, maar het zou prettig zijn wanneer dat niet op deze plek zou zijn. Deze plek hoort bij Zelhem.'

Bronckhorst wil een andere locatie zoeken voor de bibliotheek en galerie. 'We gaan voor toekomstbestendige bibliotheekfuncties in panden die daarbij passen', aldus de gemeente. 'Wellicht kan de bibliotheek bijvoorbeeld huisvesting gaan delen met een andere maatschappelijke voorziening. Wij helpen hen bij de zoektocht naar een nieuwe locatie in het centrum van Zelhem. De huidige bibliotheek blijft in functie tot een nieuw pand is gevonden.'

De gemeente geeft aan dat bij een verbouwing van de huidige bibliotheek rekening wordt gehouden met de historische waarde van het pand. 'De dorpsboerderij leent zich voor een aantal huurwoningen voor de senioren', aldus Bronckhorst. 'De bedoeling is daarbij de huidige, karakteristieke buitenkant van het pand zoveel mogelijk te behouden. Ook het park zal zoveel mogelijk in tact blijven.'