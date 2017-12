Deel dit artikel:











Pluimvee moet naar binnen vanwege vogelgriep aan grens met Gelderland Foto: ANP

BIDDINGHUIZEN - Op een bedrijf in Biddinghuizen in de provincie Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Om welke variant het gaat is nog niet bekend. Als gevolg van de uitbraak is een landelijke ophokplicht van kracht voor pluimvee. De boerderij waar de ziekte heerst, ligt op enkele kilometers van de Gelderse grens.

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. De ongeveer 16.000 vleeseenden worden vrijdag nog geruimd. Binnen 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor alle bedrijven. Binnen die afstand vallen in ieder geval twee Gelderse bedrijven die werken met pluimvee. Het gaat om een slachterij in Nunspeet en een bedrijf in Oosterwolde. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de soort vogelgriep die heerst. Dode zwanen Harderwijk Het bedrijf staat in de buurt van het Veluwemeer. Deze week zijn daar enkele dode zwanen aangetroffen. Onderzocht wordt of zij besmet zijn met het vogelgriepvirus. De NVWA heeft alle waterschappen in het land gevraagd om het te melden als ze onder verdachte omstandigheden dode vogels vinden. Eerder ophokplicht Vorig jaar november is voor het laatst de ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Toen ging het om een voorzorgsmaatregel. Het bleef ruim vijf maanden van kracht. Vorige maand werd voor het laatst vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland dat getroffen was door de milde (laagpathogene) variant van vogelgriep. De 42.000 legkippen werden

afgemaakt.