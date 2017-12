Deel dit artikel:











VIDEO: kinderen smeken om nieuwe school Foto: Prins Willem Alexander basisschool

ERMELO - Kinderen van de Prins Willem Alexander basisschool in Ermelo smeken om een nieuw schoolgebouw. Dat doen ze in een filmpje dat ze maakten. Nu zitten ze regelmatig met jassen aan in de klas, omdat het er maar 16 graden is.

De oproep doen ze zo: Al 2,5 jaar overleg In april 2015 kreeg de school al krediet toegezegd van de gemeente om een nieuwe school te bouwen. Sindsdien zijn ze in overleg. Er zijn al verschillende plannen gemaakt door een architect, maar de gemeente keurt ze steeds af. 'Het duurt gewoon te lang', vertelt directrice Christie van Seventer. 'De plannen worden steeds afgekeurd en komen niet in de gemeenteraad. Ondertussen zitten de kinderen hier in de kou.' En dat is niet het enigste. Ook zijn er lekkages en is er schimmel in het personeelstoilet. 'Het gebouw ziet er niet uit. Dat heeft ons zeker al leerlingen gekost. En als deze situatie nog lang duurt zullen er nog meer leerlingen weggaan', aldus Van Seventer. Maandag is er weer een overleg met de gemeente. De directrice hoopt dat dat iets op gaat leveren. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl