Koningin Máxima komt naar Arnhem Foto: ANP Foto: Commons Wikimedia

ARNHEM - Koningin Máxima opent vrijdag 12 januari het vernieuwde Musis in Arnhem. Dat meldt de website van het Koninklijk Huis. Tijdens de opening staan kinderen en muziek centraal. Als erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas zet Máxima zich ervoor in dat alle basisschoolkinderen in Nederland in 2020 muziekonderwijs krijgen.

Musis is de thuisbasis van Het Gelders Orkest. Het orkest en ruim honderd Arnhemse schoolkinderen treden die vrijdag ook op. De kinderen gebruiken hierbij zelfgemaakte instrumenten, zoals steigerbuizen en cementkuipen. Het concertgebouw heeft nu twee zalen: de geheel gerenoveerde 'Muzenzaal' en de Parkzaal. Laatstgenoemde zaal was in mei van dit jaar klaar. Miljoenen duurder Eerder werd bekend dat de renovatie en nieuwbouw van Musis veel duurder uitvalt voor de gemeente Arnhem. Het budget was twintig miljoen euro, maar daar komt nog zeker drie miljoen bij. Dat komt door de vondst van asbest, stijgende grondstofprijzen en onderaannemers die kosten maakten. Cultuurwethouder Gerrie Elfrink moest zich in de gemeenteraad verantwoorden voor de financiële tegenvallers. Zie ook: Het bericht op de website van het Koninklijk Huis

