Nijmeegs café genomineerd voor slechtste slogan en die luidt...

NIJMEGEN - Café Lokaal de Ruyter uit Nijmegen is genomineerd voor een bijzondere prijs. Ze maken kans op de titel 'Slechtste Slogan van 2017'. En die luidt als volgt: 'Wij zeggen geen chardo-nee tegen de borrel'.

Het landelijke platform SlechteSlogans.nl houdt voor het zesde jaar op rij een verkiezing. Uit ruim 270 inzendingen heeft de tienkoppige jury de tien slechtste slogans genomineerd. Het publiek bepaalt de winnaar. De verkiezing loopt tot 14 december.

Andere genomineerden zijn:

1. 'Haring is caring' - Visboer Vis en meer, op Camping Bakkum (Castricum, Noord-Holland)

2. 'Alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft' - 4 Cats kattenspeciaalzaak (Amsterdam, Noord-Holland)

3. 'Voor iedere gleuf een doos '- Moniss verpakkingsmaterialen (Lelystad, Flevoland)

4. 'EEN DOOS IS EEN DOOS IS NOOIT ZOMAAR EEN DOOS' – Smurfit Kappa Van Dam golfkarton (Helmond, Noord-Brabant)

5. 'Goed dakonderhoud is geen pre maar een feit' - Maarssen Onderhoudsbedrijf (Maarssenbroek, Utrecht)

6. 'Wees geen domme gans, steun de Dierenambulance!' - Dierenambulance (Amsterdam, Noord-Holland)

7. 'Wat knort mijn mage! 50 jaar Bram Ladage!' - Patatproducent Bram Ladage (Rotterdam/Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland)

8. 'We make it transpossible' - Transportbedrijf H. Essers (België/Nederland)

9. 'Van kop tot kont, worst in de mond' – Worstenbroodjes van de Millse molen De Korenbloem (Mill, Noord-Brabant)