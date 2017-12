Deel dit artikel:











Auto rijdt zich klem onder vrachtwagen Foto: News United

APELDOORN - Een auto is vrijdagochtend op de Zutphensestraat in Apeldoorn hard tegen de aanhanger van een vrachtwagen aangereden. Zeker de helft van de wagen kwam onder de aanhanger terecht. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De schade aan de auto is enorm. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden. Het hele kruispunt is afgesloten. De afrit van de A1 is dicht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl