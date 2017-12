VIDEO: auto op klaarlichte dag gestolen

EDE - Bij Autobedrijf van Ede is woensdag op klaarlichte dag een zwarte Seat Leon gestolen.

De auto heeft het kenteken 37-XG-HP. Het is een voertuig met geblindeerde achterramen. Omdat er camera's op het terrein van het bedrijf uit Ede hangen, is de dader duidelijk in beeld gebracht. Van de man ontbreekt dus nog ieder spoor. Bekijk hier de beelden.

De auto was net gerepareerd en stond buiten warm te draaien. Toen de monteur weg was, sloeg de dief toe. Een bedrag van 1000 euro wordt als beloning voor de gouden tip in deze zaak uitgeloofd.