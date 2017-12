Deel dit artikel:











Openbaar Ministerie vergeet 244 keer straf uit te delen Archieffoto

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Nederland is zeker 244 keer vergeten een oplegde straf te melden aan de veroordeelde. Dat meldt de Gelderlander, vrijdag. Het gaat om zaken die speelden bij de rechtbanken in Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo.

De straffen worden nu alsnog doorgegeven. Soms was het vonnis bij de rechter al jaren geleden. De zaken kwamen omhoog door een nieuwe controle in het computersysteem, vertelt een woordvoerder aan de krant. Het gaat vaak om 'verstekzaken', dat zijn zaken waarbij de verdachte niet aanwezig was. Of het bij deze 244 missers blijft wil het OM niet zeggen. Hoger beroep Een van de vergeten zaken is een 'doorrijding na aanrijding' van een man uit Doetinchem. Dat gebeurde in 2010. Deze week hoorde de man dat hij in 2011 voor de aanrijding veroordeeld was. De man gaat in hoger beroep. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl