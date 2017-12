Kashia vindt dat Vitesse gegroeid is: 'Iedereen in Europa kent ons nu'

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia speelde alle Europese wedstrijden voor zijn ploeg. Vanavond kwam dan eindelijk de overwinning waar hij zo naar snakte in de Europese campagne.

'Ja, eindelijk. In de laatste wedstrijd drie punten. Dit is een goede uitslag voor Arnhem. Het geeft een positief gevoel en het geeft ons een boost. Het was belangrijk om ook eindelijk te winnen in Europa. Dit is voor ons een goed einde van de Europa League.'

Kashia vindt dat Vitesse door de Europese wedstrijden een hoop heeft geleerd. Maar hij vindt nog meer dat de club ook daadwerkelijk is gegroeid. 'We zijn als club gegroeid door de Europa League. Niet alleen wij als spelers, maar ook de trainers en de supporters. We hebben allemaal nieuwe dingen ervaren.' De aanvoerder gaat door met zijn betoog. 'Je groeit namelijk echt als je op een ander niveau speelt. Je ziet dat we al beter zijn dan een paar jaar geleden. Dit is een nieuw Vitesse. Iedereen in Europa weet nu wie we zijn, al zijn we geen grote club in Europa.'

Foto: Wil Kuijpers

De Georgiër wil graag vaker op dit niveau spelen. 'Als de eredivisie een vijf is, dan is de Europa League een 7.5. Vitesse zit nu op de zes, we kunnen nog meer groeien.'