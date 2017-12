Fraser: 'We gaan het Europese voetbal missen'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser beseft dat de Europese campagne na de 1-0 winst tegen Nice er nu echt op zit. En daar baalt de oefenmeester best van.

'Ja, je gaat het missen. Vooral omdat het pittig is, met name in je kop. Daar wordt je het hardste van. We speelden vandaag met vier jonge jongens, die hebben het uitstekend gedaan. Ook zij moeten wedstrijdhard worden en je kan alleen maar in je kop harder worden met midweekse wedstrijden.'

Ondanks Vitesse het vandaag wel liet zien tegen Nice, haalden de Arnhemmers te weinig punten. 'Het is balen dat we nu niet overwinteren, we wisten dat het een zware uitdaging was, maar we hadden de doelstelling om zes punten te halen en hier en daar een verrassing te hebben. Die hebben we niet waargemaakt en dat is wel heel vervelend.

Over de wedstrijd tegen Nice is de coach wel aardig tevreden. 'Ik ben ontevreden over het aantal kansen, maar tevreden over wat we weggeven. Dat is namelijk bijna niks.'

