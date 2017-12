Deel dit artikel:











Glad, guur en geel, dat is het weerbeeld van vrijdag Foto: ANP

WAGENINGEN - Donderdag was het nog meer herfst dan winter, maar vrijdagochtend doet Koning Winter dan echt haar intrede in Gelderland. In de loop van de nacht en in de ochtend krijgen we winterse buien over ons heen, met hagel en natte sneeuw.

Lokaal kan het zelfs eventjes wit worden. De temperatuur past goed bij de buien, want vrijdag wordt een 'ronduit gure' dag, zegt MeteoGroup. De maximumtemperatuur ligt rond de 4 graden, onder meer door de koude wind uit het westen. Omdat het glad kan worden door de hagel en de (natte) sneeuw heeft het KNMI code geel afgegeven voor heel Nederland. Voor Gelderland geldt die met name in de ochtenduren en 's avonds tussen 17.00 en 23.00 uur. Weekend wordt winters Na vrijdag is het nog niet voorbij met het winterweer, want op zaterdag en zondag worden ook winterse buien verwacht. Zondag kan de sneeuw een paar centimeter hoog blijven liggen, verwacht MeteoGroup. Het hele weekend komt de temperatuur niet boven de 4 graden uit. Na het weekend wordt het wat minder winters, met iets hogere temperaturen en een neerslag die er meer uitziet als regen. Zie ook: Krijgen we een witte kerst? De kans wordt steeds groter