ULFT - De 17-jarige Melissa Aalders wordt sinds woensdagmiddag vermist. Dat schrijft haar moeder uit Ulft op Facebook.

Het bericht is binnen een halve dag al tienduizenden keren gedeeld op Facebook.

De tiener kwam woensdagmiddag om 14.00 uur niet thuis uit school. Wie meer weet over de vermissing of Melissa gezien heeft, kan contact opnemen met de politie of met haar moeder.