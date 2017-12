Vleeswarenwerkers in optocht voor meer geld

WIJCHEN - Honderden medewerkers uit de vleeswarenindustrie lopen vanmiddag een ronde over het industrieterrein van Wijchen.

Ze leggen het werk neer omdat ze meer geld en respect van de werkgevers willen. De optocht eindigt bij de productielocatie van vleeswarenverwerker Ter Beke.

Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 3 procent per augustus 2017 en nog eens 2,5 procent per augustus 2018. Daarnaast willen de medewerkers dat er afspraken in de cao komen over ploegentoeslagen, maar ook over scholing, reiskosten en tijd voor het schoonmaken en omkleden.

De werkgevers vinden de eisen onrealistisch, onredelijk en ze lopen nationaal en internationaal uit de pas, zeiden ze eerder.

Op optocht begint om 13.30 uur. Volgens FNV doen er honderden werknemers aan mee.