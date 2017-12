Liveblog: Castaignos schiet Vitesse alsnog op voorsprong

ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor de Europa League wedstrijd tegen OGC Nice. In Frankrijk werd het 3-0 en had Vitesse weinig in te brengen. Volg alles over de thuiswedstrijd in het liveblog

TUSSENSTAND VITESSE - NICE: 1-0

85': GOAL!!! Milot Rashica komt door aan de rechterkant, schiet en ziet zijn schot gekeerd worden door Cardinale, maar Castaignos schiet daarna alsnog de 1-0 tegen de touwen.

80': Er zijn nog 10 minuten te spelen. Kan Vitesse de winst nog over de streep trekken? Net zoals Feyenoord gister?

73': Een voorzet van Lelieveld komt tot bij Castaignos, de spits schiet alleen van dichtbij over.

69': Matavz verlaat het veld. Voor hem komt Milot Rashica in de ploeg.

63': En daar was Plea weer van dichtbij, en weer was daar een twijfelachtige redding van Pasveer. Maar hij heeft hem.

59': Grote kans nu voor Plea, die uit de draai schiet. Pasveer heeft daar nog veel moeite mee, uiteindelijk ruimt Miazga op.

57': Mount met een schot van afstand, maar weer zit Cardinale er met een hand bij. In de daaropvolgende hoekschop is het Miazga die de bal naast kopt.

54': Nu een kans voor Nice. Een schot van Srarfi wordt net naast getikt door keeper Pasveer.

46': En hij is meteen gevaarlijk. Een schot van Foor wordt nog maar net gered door Cardinale.

46': Een wijziging na rust. Navarone Foor komt er bij, Charlie Colkett blijft achter in de kleedkamer.

45': Rust!

45': WAT EEN KANS! Luc Castaignos had de 1-0 voor Vitesse moeten maken, maar hij mist oog in oog met Cardinale. Het typeert de matige vorm van de spits dit seizoen.

40': Lelieveld krijgt een gele kaart van de Zwitserse scheidsrechter Schärer, maar de back raakte alleen de bal. Dus een onterechte kaart.

38': Het spel is wat saai aan het worden. Vitesse laat Nice komen, maar de Fransen stellen er ook weinig tegenover.

30': Een vrije trap van Lusamba gaat maar net naast de goal van Pasveer.

26': Nice heeft de controle wat overgenomen in het GelreDome. Al leidt dat nog niet tot grote kansen.

20': De laatste weken zat hij op de bank. Vandaag mag hij het weer eens vanaf het begin proberen. Thomas Bruns laat zich zien met een schot van afstand, maar zijn poging wordt gepakt door keeper Cardinale.

18': Vitesse-trainer Henk Fraser is al minuten lang druk aan het zwaaien met zijn armen. hij is overduidelijk nog niet tevreden.

11': Nu een kans voor Nice. Makengo mag door na een één-tweetje met Plea en schiet vervolgens op de handen van Pasveer.

8': Het is even onrustig achterin bij de Arnhemse ploeg. Eerst gaat Miazga (zie foto) de fout in, daarna levert Kashia zomaar de bal in.

6': Eerste kans voor Vitesse. Een goede voorzet van Lelieveld werd bijna binnen gekopt door Kashia.

3': Vitesse is de ploeg die vooralsnog het meest naar voren speelt. Echte kansen waren er nog niet.

1': We zijn begonnen!

21.04 uur: OGC Nice start met een jonge ploeg, toch heeft coach Favre niet alle sterspelers buiten de selectie gelaten. Dante staat er bijvoorbeeld gewoon in.

21.03 uur: Daar zijn de spelers, dus we kunnen bijna gaan beginnen.

21.00 uur: Alexander Büttner heeft lichte hamstringklachten. Hij is gister voortijdig uit de training gestapt.

20.58 uur: De Arnhemse supporters hebben weer flink hun best gedaan op een mooi spandoek.

20.55 uur: De adelaar van Vitesse heeft zijn rondje weer gemaakt.

20.44 uur: Daar staat hij dan, Thomas Oude Kotte, klaar voor zijn eerste Europese wedstrijd.

20.35 uur: De spelers van Vitesse zijn druk met de warming-up.

20:30 uur: De Arnhemse supporters maken zich zorgen en uiten dat richting de huis-dj.

20:20 uur: De eerste Nice-fans hebben zich ook gemeld in het stadion.

20:15 uur: Het is koud buiten, dus zoals al eerder gemeld is het dakkie in GelreDome dicht vanavond.

20:10 uur: Opvallend trouwens, geen Alexander Büttner bij de selectie. Onbekend of hij geblesseerd is of dat er iets anders speelt.

20.05: Het is guur en kil buiten, maar gelukkig is het dak vanavond hermetisch gesloten

20:00 uur: Dit is de opstelling vanavond. Inderdaad een 5-3-2 formatie met dus vijf verdedigers en twee spitsen. En met een verrassing, want Thomas Oude Kotte maakt zijn debuut in de basis dit seizoen.

Pasveer, Lelieveld, Miazga, Kashia, Oude Kotte, Faye; Colkett, Mount, Bruns; Matavz en Castaignos

19.55 uur: Vitesse heeft twee punten uit vijf wedstrijden gesprokkeld en is uitgeschakeld. Nice is juist al geplaatst, net als Lazio Roma. Volgens Henk Fraser telt er vanavond maar één ding. 'We moeten het publiek vermaken', zegt de trainer.

19.50 uur: De Franse selectie van OGC Nice. Veel basisspelers zijn achter gebleven aan de Cote d'Azur of zitten op de bank. Balotelli ontbreekt, Dante is er wel. Wesley Sneijder is geblesseerd.

19.45 uur: Thulani Serero (links) en Lassana Faye inspecteren het veld en zijn nu al geconcentreerd. Vitesse wil vlammen vanavond voor een bijna vol huis.

19.40 uur: Guram Kashia, de aanvoerder in gedachten verzonken ruim een uur voor de wedstrijd.

19.40 uur: Sportief staat er niets meer op het spel vanavond. Toch is er veel belangstelling van journalisten en fotografen.

19.30 uur: Politie te paard voor het druilerige Gelredome.