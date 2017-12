De Graafschap verwacht dit seizoen een topklassering

Vrijdag speelt De Graafschap, dat meedoet om de tweede periodetitel, tegen Almere City. Vorig seizoen won het daar ternauwernood met 2-1. 'Ik hoop dat er nu wat minder stress zal zijn en dat we het eerder beslissen', zegt Diemers. 'Van Mieghem en Anthony van den Hurk scoorden daar nog in de slotfase. Het is zaak voor de winterstop nog drie keer te winnen. Dan hebben we een top eerste seizoenshelft achter de rug en is iedereen blij. Een groot verschil met vorig seizoen.'

Snel genezen

Youssef El Jebli sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. 'Hoe wij nu bezig zijn, moeten wij daar winnen van Almere. Voorin hebben ze wel veel kwaliteit.' De middenvelder keert terug in het elftal. 'Ik ben snel genezen van mijn blessure tegen FC Den Bosch. Dat is mooi. En ja, ik speel ook weer. Dinsdag was het partijspel 11 tegen 11 en stond ik in de basis. Dat geeft mij alleen maar meer vertrouwen. Ik heb het gevoel dat ik sterker word. Ik lever ook meer kwaliteit en ben wat rustiger aan de bal.'

Bekijk het interview met El Jebli (tekst gaat verder onder de video)

Meer goals

Als aanvallende middenvelder weet El Jebli wel dat hij meer moet scoren. Hij staat nu op 1 goal. 'En drie assists. Ja, soms staat iemand anders er beter voor en dan moet je het team helpen. Maar als een 'nummer 10' moet ik inderdaad meer goals maken. 8 of 1 moet mogelijk zijn. Er zijn nog genoeg wedstrijden om dat te halen.'

Doelstelling

Diemers denkt dat De Graafschap nog hoge ogen kan gooien in de Jupiler League. NEC lijkt het sterkste team en is kampioenskandidaat. 'Wij kunnen zeker 2e worden. Maar onze doelstelling is bekend. Dat is een plek bij de eerste vijf en daar voldoen we het hele seizoen al aan. Maar als we hoger kunnen eindigen, gaan we daar natuurlijk voor.'