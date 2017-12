Deel dit artikel:











Verdachten supportersrellen Korenmarkt voor de rechter

ARNHEM - Zeven verdachten van supportersrellen op de Korenmarkt in Arnhem moeten vandaag voor de rechter verschijnen. In augustus 2015 braken er vlak voor de wedstrijd Vitesse-Southampton vechtpartijen tussen supporters uit en de ME moest ingrijpen.

Er werden 70 mensen opgepakt. Uiteindelijk werden 54 zaken geseponeerd. Vorig jaar mei kregen vier mannen al werkstraffen opgelegd voor hun aandeel in de rellen. Nu staan er zeven anderen terecht. Zij worden verdacht van het uitdagen en aanvallen van de ME en het slaan en stompen van Southampton-supporters en omstanders. Sommigen zouden ook met terrasmeubilair en bier gegooid hebben. Te ingewikkeld De mannen uit Arnhem en omgeving stonden in maart dit jaar voor de politierechter, die de zaak te ingewikkeld vond en besloot om er meerdere rechters naar te laten kijken. De zaak werd daarom doorverwezen naar de meervoudige kamer, die vandaag dus de rol van de verdachten bij de supportersrellen onder de loep neemt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl