Regen zorgt voor drukste avondspits van het jaar

ARNHEM - De avondspits van vandaag gaat de boeken in als de drukste van heel 2017. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst.

Oorzaak van de drukte vandaag is het slechte weer. In Gelderland delen vooral weggebruikers rond Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen in de malaise.

Op de A1 was het na een ongeluk bij Bathmen mis in westelijke richting. Ook op de A50 richting Zwolle is het druk.

Bij Arnhem is het druk op de A12 tussen de afslag Arnhem-Noord en Duiven, onder meer door een eerder pechgeval. Aan de noordkant van Nijmegen is er flinke vertraging stadinwaarts, voor de Waalbrug.

