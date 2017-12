Beschonken voorzitter dierenambulance stopt ermee

EDE - De voorzitter van de Dierenambulance Gelderse Vallei stapt op nadat hij tijdens een dienst betrapt werd met drank op. Medewerkers van de naburige dierenambulance Nederrijn troffen hem beschonken aan op de meldpost.

In een brandbrief aan de Dierenbescherming schrijven ze dat hij niet meer in staat was zijn dienst uit te voeren. De Dierenbescherming is verantwoordelijk voor de dierenambulances.

Ook zeggen ze in de brief, die in handen is van De Gelderlander, dat de situatie niet op zich staat. Er zouden vaker klachten zijn binnengekomen uit het werkgebied van deze dierenambulance. Thijs Devlin van Dierenambulance Nederrijn bevestigt dat de inhoud van de brief klopt, maar wil er verder niet op ingaan. 'Het is aan de Dierenbescherming om nu actie te ondernemen.'

'Treurig verhaal'

Vervangend voorzitter Hans van der Wal van Dierenambulance Gelderse Vallei bevestigt dat de oude voorzitter is opgestapt. 'Het is een heel treurig verhaal', aldus van der Wal. 'De voorzitter vond zelf ook dat opstappen de enige keus was.'

Verder wil hij benadrukken dat de dierenambulance de grote passie was van de man. 'Maar hij stond onder grote druk de laatste tijd en had ook veel last van zijn suikerziekte', vertelt hij. 'Dat zal er misschien ook mee te maken hebben gehad. Hij was niet in staat om zijn dienst uit te voeren die avond, maar wilde toch uitrukken naar een melding omdat het zo belangrijk voor hem is.'