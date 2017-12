Burgemeester Berg en Dal formateur in nieuwe gemeente Zevenaar

ZEVENAAR - Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal wordt formateur bij de coalitievorming voor de nieuwe samengestelde gemeente van Zevenaar en Rijnwaarden.

De beoogde coalitie is er een tussen de grootste partijen: Lokaal Belang en CDA. Zevenaar en Rijnwaarden gaan op 1 januari verder als een gemeente, onder de naam Zevenaar.

Slinkman weet in ieder geval van een van de twee gemeenten hoe de hazen lopen; hij was tot 2015 burgemeester van Rijnwaarden. Daarnaast kent hij ook de gevoeligheden van een fusiegemeente. Hij is de eerste burgemeester van de samengestelde gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen, die in 2015 samengingen, uiteindelijk onder de naam gemeente Berg en Dal.

