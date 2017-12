NEC-aanvaller Achahbar geniet weer na blessuregolf: 'Dat is mijn mentaliteit: blijven gaan'

NIJMEGEN - Helemaal afgepeigerd ligt Anass Achahbar deze donderdagmiddag op de grond. Het is de laatste training voor het competitieduel met FC Oss en de NEC-aanvaller heeft er alles aan gedaan om het partijtje te winnen. Het mag niet baten. Zijn team - mét hesjes - verliest. En dus mogen hij en zijn team de spullen opruimen. Anass staat op en ruimt het doel en de ballen op. De glimlach verdwijnt niet van zijn gezicht.

'Ik hou van voetballen. Het is heerlijk. Ik doe het altijd voor mijn plezier', legt hij enkele minuten later uit aan Omroep Gelderland. 'Na al die blessures is het geweldig om weer met het eerste elftal mee te trainen en te spelen. Daar doe je het als voetballer ook voor.'

Eindelijk fit

Het onderwerp blessures komt snel aan bod, tijdens zijn vooruitblik op de belangrijke competitiewedstrijd van vrijdagavond in Oss. NEC is koploper in de Jupiler League en wil de drie punten meenemen uit Noord-Brabant. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Anass.

De 23-jarige aanvaller is dit seizoen gehuurd van PEC Zwolle, maar de start verliep alles behalve naar wens door de ene na de andere blessure: voet, vingers, elleboog, schouder. Noem maar op.

'Ik heb nog nooit zo veel blessures achter elkaar gehad. Daar heb ik echt aan moeten wennen. Nu gaat het wel lekker voor mijn gevoel. Ik ben lichamelijk fit. Heb een klein beetje last van mijn knie. Maar ik ben fit genoeg om wedstrijden te spelen. Dat is het belangrijkste.'

Achahbar is begin oktober zelfs teruggezet naar de beloften om weer fit te worden. 'En dat is goed geweest. Kijk, het zou moeilijker zijn geweest als ik zou worden teruggezet, omdat ik het niet goed doe. Nu is die blessuregolf de reden geweest. Ik wilde vooral zo snel mogelijk fit worden en knallen. Dat is mijn mentaliteit: blijven gaan.'

Koppositie

Zonder de aanvaller veroveren de Nijmegenaren de koppositie in de Jupiler League. Het verschil met nummer twee en drie (Fortuna Sittard en Jong Ajax) is vier punten. En inmiddels heeft Anass zijn eerste minuten na de blessuregolf weer te pakken, nadat hij begin dit seizoen al minuten maakte in het uitduel met FC Den Bosch (3-0 verlies)

Tegen Jong Ajax (24 november) maakt hij zelfs zijn debuut in De Goffert als invaller. Ook tegen Telstar (3-2 verlies) en FC Dordrecht (6-0 winst) betreedt hij het veld. En vrijdag tegen FC Oss hoopt Anass ook weer minuten te mogen maken.

Basisplaats

Door de monsterzege op FC Dordrecht lijkt de kans sowieso klein dat Anass vrijdag in de basis start. 'Daar heb ik het ook met de trainer (Adrie Bogers, red.) over gehad. In het Engels zeggen ze dat zo mooi: never change a winning team. Daarbij ben ik net terug. Ik moet eerst opbouwen en daarna zien we het wel.'

Zijn doel met NEC blijft kampioen worden. 'Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren: met doelpunten, assists of aanwezigheid in de kleedkamer. En natuurlijk wil ik altijd spelen. Maar na zo'n overwinning ga ik niet eisen dat ik in de basis sta. Ik moet gewoon zorgen dat de trainer niet om mij heen kan. Te beginnen tegen FC Oss.'

