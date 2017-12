Deel dit artikel:











Bushalte in Garderen Bushalte Garderen

ARNHEM - Een transferium is het. Net buiten Garderen. Een groot terrein waar eens in het half uur bussen arriveren. De passagiers stappen er over op een andere lijn. Binnen vijf minuten heerst weer de stilte en de leegte. Slechts één ding blijt dan in dat desolate landschap: een bushokje. Maar het is meer dan dat: het is een kunstwerk.

Zes rode krukjes. Een zwart-wit geblokt tegeltjespatroon. Een grote neon-reclame op het dak: Short Story, roept het ons toe. Een poster deelt hugs and kisses uit. Kussen en omhelzingen. Het ademt de sfeer van de jaren vijftig. Van vetkuiven en leren jassen. Van een Amerikaanse diner. Hamburgers en Coca Cola. Kunstenaar Jerome Symons bedacht het bushokje en de sfeer die het uitstraalt. En hij vond een alternatief voor de onontbeerlijke diner-jukebox. Het speelt geen plaatjes, maar het vertelt korte verhaaltjes: short stories. Gratis. Voor iedereen die even op de bus moet wachten. Tot 2022 kun je er luisteren. Binnenkort komen er nieuwe verhaaltjes. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl