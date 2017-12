ARNHEM - De jongens van Percossa beweren dat ze met elk product muziek kunnen maken. Met hun nieuwe voorstelling "BAM" gaan ze de uitdaging met het publiek aan. De bezoekers mogen iets meenemen van huis waar de jongens muziek mee mogen maken, lukt het ze niet dan gaat het kapot.

Esther gaat op pad met Freek Koopmans die voor zijn liefde naar Arnhem is gekomen maar ook vijf dagen in de week bezig is met Percossa. Onlangs is Percossa uitgeroepen tot beste slagwerkgroep van de Benelux. Wil je ook naar deze show? Dat kan op woensdag 13 december in Wageningen of kijk op http://percossa.nl