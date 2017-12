Deel dit artikel:











Wie wordt er dorpshuis van het jaar?

ARNHEM - Nog een paar nachtjes slapen en dan weten we het! De afgelopen weken trokken de zes genomineerde dorpshuizen alles uit de kast om de titel 'Dorpshuis van het jaar' in de wacht te slepen. Niet alleen de titel, maar ook de bijbehorende geldprijs is voor de dorpshuizen een reden om zich van hun beste kant te laten zien.

De eindscore bestaat uit drie onderdelen. De punten van de beheerders, de stem van de kijker en het oordeel van de vakjury. De lijnen zijn inmiddels gesloten. En dus is het aan de vakjury om de beslissende punten toe te kennen. De vakjury bestaat uit de Leefbaarheidsalliantie onder leiding van gedeputeerde Bea Schouten. Zaterdag 9 december vindt de finale plaats in het Provinciehuis in Arnhem. 12 december is dit te zien bij Omroep Gelderland om 17.20, daarna ieder uur herhaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl