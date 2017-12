Man haalt in berm geslachtsdeel uit de broek

HATTEM - In Hattem heeft een man ondanks de herfstkou de afgelopen weken twee keer in het openbaar zijn geslachtsdeel uit zijn broek gehaald.

Dat gebeurde op de parallelweg van de Geldersedijk in Hattem, tussen de Hanzeboog en de rotonde met de Burgemeester Bijleveldsingel. Deze man stond in de berm tussen twee opritten met zijn geslachtsorgaan in de hand, meldt de politie. De eerste keer was op vrijdagmiddag 17 december, de tweede keer afgelopen dinsdagmiddag.

De politie heeft in de zoektocht naar getuigen een signalement verspreid. Het gaat om een blanke man met donkere ogen van zo'n 34 jaar oud. Hij is 1.70 tot 1.80 lang, heeft donkerblond tot bruin haar en een stoppeltjesbaard. Hij heeft een tatoeage of tekening op zijn rechterpols en droeg een zwarte jas, donkergroene broek tot op de enkels en zwarte gympen.