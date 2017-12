Deel dit artikel:











H&M sluit vestiging in Nijmegen Foto: RN7

NIJMEGEN - De H&M op de Molenstraat in Nijmegen gaat dicht. De winkel is een van de drie vestigingen die het modemerk in het centrum van Nijmegen heeft.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Er wordt geen specifieke reden gegeven voor de sluiting. Volgens H&M wordt het winkelbestand continu bijgewerkt. Op dit moment werken tien mensen in de winkel, zij zouden moeten solliciteren op hun eigen functie in een andere vestiging. Vakbond FNV is in gesprek met de directie van de H&M over dat voornemen, maar voorlopig levert dat nog niets op. Vrijdagavond is er een bijeenkomst van de FNV met medewerkers van H&M uit Nijmegen en Apeldoorn, waar een vergelijkbare situatie speelt. In Apeldoorn gaan twee kleinere filialen dicht en wordt in 2018 een grotere winkel geopend.