ARNHEM - Een hele dag genieten en meezingen met artiesten als Ronnie Tober, Sieneke en Frans Duijts bij Omroep Gelderland. U ziet een registratie van het concert dat op 21 december 2017 in Poppodium Luxor Live in Arnhem plaatsvond.

Met artiesten die een link hebben met Gelderland. De vele hits die in Hollands Glorie / Gelders Glorie langskomen zijn in Arnhem geschreven of geproduceerd. De Arnhemse liedjesschrijver en producent Emile Hartkamp maakte er samen met de sterren een onvergetelijke avond van.

Zing uit volle borst mee met de Gelderse muzikale hoogtepunten van 2017 en het beste kroegenlied van 2017.

Met live optredens van:

Jannes Marianne Weber

Frans Duijts

Jan Keizer & Anny Schilder

John de Bever

Sieneke

Ronnie Tober

Joey Hartkamp

Emile Hartkamp

Lytse Hille

Otto Lagerfett

Ancora

Uitzending:

Dinsdag 26 december 2017, tweede kerstdag

12.00 – 16.45 uur doorlopende uitzending van de volledige concertregistratie

17.15 uur hoogtepunten programma (30 min.)