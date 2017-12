BuitenGewoon nieuwjaarspecial

ARNHEM - In een speciale aflevering van BuitenGewoon kijkt Harm Edens terug op zijn omzwervingen door de Gelderse natuur.

Terug naar de Veluwe en de Achterhoek waar hard gewerkt wordt om het leefgebied voor kwetsbare soorten als de lentevuurspin, de bosbeekjuffer of de welriekende nachtorchis te verbeteren.

En, er komen ook nieuwe soorten bij in Gelderland. Zoals de wisent, het grootste nog levende landzoogdier in Europa dat tegenwoordig op de Veluwe rondzwerft. Bijzondere ontmoetingen van Harm Edens in de natuur op nieuwjaarsdag op TV Gelderland.

Uitzending:

maandag 1 januari 2018, 17.15 uur (ieder uur herhaald)