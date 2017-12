'Eindelijk waardering', molenaarsambacht op erfgoedlijst Unesco

HURWENEN - Zo'n honderd molenaars kwamen vanochtend bij elkaar om het goede nieuws te vieren. Unesco heeft het molenaarsambacht op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed gezet. Het is voor het eerst dat Nederland op die lijst komt. Ook Petro van Doorne, voorzitter van de Gelderse afdeling van het Gilde Vrijwillige Molenaars was bij het feestje. 'We zijn enorm blij. Eindelijk krijgen we die waardering'.

Dat is ook hard nodig volgens van Doorne. Zelf is hij molenaar in Hurwenen. 'Het is een uitstervend beroep. Vroeger werd het doorgegeven van vader op zoon. Dat is nu niet meer. Gelukkig hebben we een opleiding voor vrijwillige molenaar. Daarmee leiden we mensen op die het molenaarsvak er vrijwillig naast kunnen doen.'

Want stilstaande molens zijn funest aldus de molenaar. 'Die rotten weg onder je neus. Dus als je het ambacht beschermt, bescherm je ook de molens zelf.'

Veel molens verdwenen

Unesco nam het besluit vanochtend tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Bij immaterieel erfgoed gaat het om tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en door willen geven aan volgende generaties.

Eind negentiende eeuw waren er nog zo'n 10.000 molens in Nederland. Veel daarvan zijn inmiddels verdwenen. En daarmee ging ook kennis verloren. 'We hopen die met opleidingen terug te brengen' vertelt van Doorne. 'Er is ook veel interesse vanuit het buitenland. Daar is het beroep nog veel verder uitgestorven.'