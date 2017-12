Burgemeester Nijmegen bemoeide zich met wietpas-onderzoek

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft zich bemoeid met een onderzoek naar de wietpas. Dat bevestigt een woordvoerder van de burgemeester na een bericht van Nieuwsuur. Bruls was destijds nog burgemeester van Venlo.

Nieuwsuur baseert zich op een interne klacht van een projectleider, die in het bezit is van het programma.

'Politiek beïnvloedde onderzoek'

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) deed onafhankelijk onderzoek naar de wietpas. De politiek zou dat onderzoek flink hebben beïnvloed, meldt de WODC-onderzoekster en projectleider.

Het onderzoek werd in 14 gemeenten uitgevoerd, waaronder Venlo. Volgens de onderzoekster werd de stad echter geschrapt door een 'onverwachte ontwikkeling die de uitkomsten zou kunnen vertekenen'.

'Mijn goede vriend Bruls'

Haar baas Frans Leeuw zei vervolgens dat hij een telefoontje had gehad van 'mijn goede vriend Bruls', die hem te verstaan had gegeven dat Venlo in de steekproef moest blijven. Dat gebeurde toen ook, onder druk van Leeuw.

Reactie Bruls

Een woordvoerder van burgemeester Bruls bevestigt dat. 'Het enige dat gebeurd is dat Venlo in een onderzoek naar de wietpas zat. Terecht, gezien de problemen met drugstoerisme en dergelijke. Het leek er toen op dat Venlo uit het onderzoek zou gaan. Toen heeft Bruls gebeld met Frans Leeuw en gezegd dat Venlo graag in het onderzoek wilde blijven. In het belang van Venlo. Dat is alles.'

De klacht van de vrouw dateert uit 2014. Tot op heden is daar volgens Nieuwsuur nog niets mee gedaan.