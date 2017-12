Camera's in centrum Nijmegen tegen drugsoverlast

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls laat op korte termijn camera's ophangen in het centrum van Nijmegen. De camera's moeten de politie helpen in de strijd tegen drugscriminaliteit en bij toezicht op het uitgaanspubliek.

De camera's komen in de Molenstraat en schuin tegenover de Vlaamsegas. In de Molenstraat heeft de politie het tijdens stapavonden druk met uitgaanspubliek. Bewoners en ondernemers rond de Vlaamsegas hebben de afgelopen maanden veel geklaagd over een onveilige sfeer en overlast door onder meer drugsdealers.

De camera's worden zo snel mogelijk geplaatst voor een periode van tenminste 2 jaar. Daarna volgt een evaluatie.

'Straatdealers uitroken'

Ook elders in het centrum zijn klachten over drugscriminaliteit. Vorige week woensdag liet voorzitter Tom Huntink van de ondernemersvereniging van de Van Welderenstraat op het stadhuis nog weten dat ze de drugsoverlast zat zijn. 'Het probleem moet nu echt aangepakt worden.'

Diverse raadsleden zijn het daarmee eens. Yurre Wieken van de SP: 'We moeten die straatdealers uitroken, zodat de mensen in de buurt zich weer veilig voelen.'

Ook burgemeester Bruls is daar nu klaarblijkelijk van overtuigd: 'Ik ben van mening dat cameratoezicht hier niet langer te vermijden is. Zoals bekend werken we in het gebied rond de Tweede Walstraat ook aan oplossingen voor de langere termijn. Voor de kortere termijn zijn deze camera’s een prima middel. Ook bij het ondersteunen van het toezicht tijdens het uitgaan in de drukke Molenstraat zijn we gebaat bij dit hulpmiddel.'