De Graafschap dolgelukkig met 'top kunstgrasveld' in Doetinchem

DOETINCHEM - De Graafschap trainde deze week op het vernieuwde complex van DZC'68 in Doetinchem. 'Hier ligt fantastisch kunstgras', jubelden de spelers in koor. Als het aan de profclub ligt, krijgt het initiatief een langdurig vervolg.

De Graafschap kampt al jaren met problemen rond de trainingen. Vanwege de afstand is het amateurcomplex van SVDW'75, op steenworp afstand van De Vijverberg, het meest ideaal. Het veld is echter in slechte staat, zeker als het een dag heeft geregend. De Graafschap wijkt daarom regelmatig uit naar Varsselder waar kunstgras ligt en af en toe ook naar een accommodatie in Westendorp. De velden zijn echter niet altijd beschikbaar.

Niveau omhoog

Woensdag en ook vandaag trainde de selectie van trainer Henk de Jong ineens bij DZC'68 in Doetinchem, dat het complex prachtig heeft gerenoveerd. Nooit eerder dit seizoen waren de reacties van trainers en spelers van De Graafschap zo lovend. 'Helemaal top hier. Je ziet direct dat het niveau omhoog gaat', toonde Henk de Jong zich enthousiast. 'Dit is een geweldig kunstgrasveld', vulden Mark Diemers en Youssef El Jebli aan. 'We zouden hier veel vaker willen trainen, hoewel het wel vreselijk koud is nu', bibberde Diemers.

Masker voor Ars

De Graafschap speelt ook vrijdag tegen Almere City FC op kunstgras. Henk de Jong keert daarbij terug naar zijn vertrouwde elftal. Andrew Driver en Mark Diemers maken hun rentree na een schorsing. El Jebli is hersteld van een enkelblessure en neemt de plaats in van Tim Receveur. Myenty Abena is nog geblesseerd. Sjoerd Ars, die donderdagmiddag een masker krijgt aangemeten vanwege zijn gebroken neus, zit ook weer bij de groep. Almere en De Graafschap strijden allebei nog voor de tweede periodetitel. De Achterhoekers hebben met 10 punten uit vijf wedstrijden één punt minder.

Vorig seizoen kwam De Graafschap met de schrik vrij aan de competitieweg in Almere. In de slotfase bogen Van Mieghem en Van den Hurk een 1-0 achterstand om in een spectaculaire 2-1 zege. In de Jupiler League staat Almere City FC momenteel 10e.

Opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, Tutuarima, El Jebli; Van Mieghem, Van den Hurk en Serrarens.