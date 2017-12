Met hiv-besmette man veroordeeld voor ontucht met jongen (14)

DOETINCHEM - Een 51-jarige man uit Doetinchem is donderdag veroordeeld voor ontucht met een 14-jarige jongen en voor het in bezit hebben van kinderporno. Hij kreeg 12 maanden celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.

De man moet direct de gevangenis in. Volgens de rechtbank is hij te gevaarlijk voor de samenleving om vrij rond te lopen. De Doetinchemmer is met hiv besmet en bij hem is een stoornis vastgesteld. De jongen liep overigens geen hiv op door de ontucht.

De man is meerdere malen eerder voor zedendelicten veroordeeld. Straffen en behandelingen konden hem niet weerhouden om opnieuw de fout in te gaan. Daarom is tbs opgelegd.