Speeltuinen Aalten heringericht en verbeterd

ULFT - Aalten heeft met de officiële opening van de speeltuin aan de Burgemeester van Kluyvestraat een tweejarig traject afgesloten. In die periode zijn, onder meer op basis van een burgerinitiatief, de speeltuinen in de gemeente verbeterd en heringericht.

'Wat we hebben gerealiseerd is dat er veertig locaties zijn weggehaald', aldus wethouder Gerard Nijland. 'Dat klinkt veel, maar we hebben ook veertig locaties vergroot en veranderd. 28 locaties hebben we weinig aan gedaan en er zijn zes locaties bijgekomen. Dus ze zijn veel beter op de locaties gekomen waar de kinderen ook op een bepaalde afstand wonen.'

De initatiefneemster van de speeltuin aan de Burgemeester van Kluyvestraat is uitermate tevreden over het resultaat. 'Het is echt een supermooie plek geworden waar de kinderen zich heel goed kunnen vermaken', vertelt Joyce Cornelissen. 'Uiteindelijk ook nog sneller dan eerst gedacht, dus we zijn heel tevreden.'



De komst van de speeltuin was volgens Cornelissen noodzakelijk, omdat de oude situatie niet aansloot bij de behoefte van de buurt. 'De speeltuin zat achter de huizen, eigenlijk uit het zicht van iedereen', aldus Cornelissen. 'Dat maakte dat kinderen er niet graag heen gingen en dat ouders hun kinderen niet graag lieten gaan. Nu hebben we een speeltuin in het centrum van de wijk dus dat is heel erg mooi.' Ze merkt ook dat kinderen nu daadwerkelijk meer buiten spelen. 'De speeltuin is echt heel goed bezocht. Eigenlijk zijn er altijd wel kinderen hier aan het spelen.'