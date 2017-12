Toch niet weer garnalencocktail met kerst? Probeer deze gerechten eens

ARNHEM - Kalkoen, garnalencocktail en een ijstaart. Niet echt een verrassend kerstdiner, maar toch verschijnen die gerechten weer op veel tafels tijdens de feestdagen. Dat kan anders, vinden wij bij Omroep Gelderland. Waarom niet eens kiezen voor een typisch Gelders menu?

Gelderland heeft veel streekgerechten en specialiteiten waar we trots op mogen zijn. Denk aan de Doesburgse mosterd, balkenbrij uit de Achterhoek of de appels uit de Betuwe. Allemaal mooie producten die we soms vergeten, maar die zeker ook een plekje op de kersttafel verdienen.

In het nieuwe programma Balkenbrij en Zwienenkeutels daagt presentatrice Esther Stegeman je uit om ook met kerst aan een echte Gelderse tafel te zitten.

Samen met zes koks uit verschillende streken bereidt ze een heerlijk 3-gangen menu, met allemaal ingrediënten uit onze regio.

Het eerste Gelderse menu voor kerst ziet er zo uit:

Voorgerecht: Vegetarische balkenbrij met zwienenkeutels

Hoofdgerecht: Hazenpeper

Dessert: Podding met Gelderse meisjes

Balkenbrij & Zwienenkeutels wordt uitgezonden op 9 en 16 december. De uitzending begint om 17:20 uur en wordt elk uur herhaald. Alle recepten zijn hier terug te lezen.