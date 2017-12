'Van Afrika tot aan Oman, maar ook gewoon bij ons in Zevenaar spaart iedereen doppen voor Sacha'

Een zeldzame ziekte zorgt ervoor dat Sacha's spieren en botten vergroeien, waardoor hij volledig aan een rolstoel gebonden is. Het is de bedoeling dat Kees Sacha straks kan helpen met de alledaagse dingen, zoals een voorwerp oppakken als dat is gevallen of Sacha helpt met het aandoen van zijn jas.

Doorzetter

Pas na de geboorte zagen de ouders van Sacha dat er iets mis was, er is later nooit een aanwijsbare reden gevonden. Ondanks zijn ziekte staat Sacha volop in het leven: 'Hij is adrem en heeft veel humor en is een echte doorzetter. Sacha wil zoveel mogelijk gewoon zelf doen en met hulp van Kees vergroot dat zijn zelfstandigheid', zegt zijn moeder Annemiek.

Doppen doppen en nog eens doppen

Stichting Doppie zamelt doppen in die vervolgens naar een recyclingsbedrijf gaan. Voor 1 ton doppen ontvangt Doppie 150 euro. Sacha zet zich ook zelf in voor de doppenactie en gaat vaak op maandagavond mee als er een team van vrijwilligers doppen gaat draaien bij de plaatselijke supermarkt. Daar staat ook een oranje container waar mensen de doppen in kunnen leveren. Ook haalt hij iedere donderdag bij de dagbesteding in Nieuw Wehl, waar hij naar toe gaat, de doppen op.

Broer Ivan maakte een vlog over de opnamedag van Gelderland helpt. De tekst gaat verder onder de video.



Vanuit de hele wereld krijgt Stichting Doppie reacties: 'Vanuit Afrika tot aan Oman, maar ook gewoon bij ons in Zevenaar spaart iedereen mee. Het is mooi om te zien hoe het mensen met elkaar verbindt en Sacha geniet vooral ook van alle aandacht', laat Annemiek, de moeder van Sacha, weten.

Hulphond Kees

In september heeft Sacha kennis gemaakt met labaradorpup Kees en hiermee is de opleiding tot hulphond gestart. Samen wordt er gewerkt aan vriendschap en opdrachten die de hond moet gaan uitvoeren. Ze zijn alle echte maatjes. 'Je ziet nu al dat Kees heel goed reageert op Sacha en dat er veel interactie is', vertelt Annemiek.

Doorsparen

De opleiding duurt twee jaar en is erg intensief. De familie is erg blij met alle mooie lieve reacties die ze krijgt. Doorsparen is belangrijk, omdat de opleiding per maand betaald moet worden. Naast het doel de opleiding en verzorging van de hond te kunnen betalen, heeft de stichting een volgend doel. Annemiek: 'We willen een huis voor mensen zoals Sacha in Zevenaar realiseren, zodat ze 'zelfstandig' kunnen wonen en dus gaan wij door met deze actie.'

Ook helpen met sparen van doppen voor Sacha? Kijk voor meer informatie op de website van Gelderland helpt. Of kijk zondag naar de tv uitzending Gelderland Helpt met Sonja Booms om 17.20 uur bij Omroep Gelderland.