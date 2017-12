Deel dit artikel:











Vermiste man (84) gezond aangetroffen Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De 84-jarige man, die sinds woensdagavond vermist was in Apeldoorn, is weer terecht.

Volgens de politie verkeert hij in goede gezondheid. Hij is buiten Apeldoorn aangetroffen. Waar wil de politie niet zeggen. Zie ook: Verwarde man (84) vermist in Apeldoorn Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl