Man meldt zichzelf bij de politie na herkenbare beelden

ARNHEM - Een man van 20 jaar is donderdagochtend aangehouden. Hij had zichzelf gemeld bij de politie.

De verdachte was woensdagavond te zien in een uitzending van Bureau GLD. De man was meerdere keren gefilmd bij de aankoop van spullen. De pas die hij daarvoor gebruikte was gestolen in Doetinchem.

In die portemonnee zat ook een pinpas waarmee contactloos betaald kan worden. In Arnhem schafte de verdachte een dag later verschillende spullen aan.

Bureau GLD

In het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland waren woensdagavond beelden te zien van de verdachte. De jongeman nam meteen contact op met de politie. Vanochtend heeft de 20-jarige zich op verzoek gemeld. Hij is direct aangehouden en wordt verhoord.