Krijgen we een witte kerst? De kans wordt steeds groter Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Krijgen we een witte kerst? De kans dat het dit jaar gaat gebeuren is weer gestegen. Volgens de kenners van MeteoGroup uit Wageningen is de kans op dit moment dertig procent.

Normaal gesproken is de statistische kans op een witte kerst in ons land zeven procent. De komende tijd wordt er de nodige koude lucht verwacht en staat er dus ook sneeuwval op het programma. Het percentage is daarom dit jaar hoger. Omdat de kerstdagen nog zo'n drie weken voor ons liggen, is het nog niet met zekerheid te zeggen dat de kerstdagen wit zullen zijn. We moeten dus ook weer niet te vroeg juichen. Eerste vlokken De komende dagen gaat er wel sneeuw vallen. De voorspellingen lopen een beetje uiteen wanneer de eerste vlokken vallen (en blijven liggen), maar dat de sneeuw komt lijkt vrijwel zeker.