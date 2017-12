Centrum Doetinchem opnieuw vuurwerkvrij

DOETINCHEM - Het centrum van Doetinchem is op 31 december opnieuw een vuurwerkvrije zone. Dit betekent dat er op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur geen vuurwerk afgestoken mag worden in de binnenstad.

'Het is niet de bedoeling dat we iedereen met een vuurpijl achter de broek te zitten', vertelt burgemeester Mark Boumans. 'Je wilt echt de vuurwerkoverlast aanpakken.'

Centrummanager Jos Tiemessen is blij met de vuurwerkvrije zone in het centrum maar blijft kritisch. 'De grote zorg blijven de containers in de binnenstad. Vooral als ze niet afgesloten zijn, dan zijn dat de potentiële brandhaarden. Dit jaar moeten we maar eens ervaren hoe het gaat.' Naast het centrum zijn er ook vuurwerkvrije zones bij onder meer verzorgingstehuizen, begraafplaatsen, kerken en bij het Slingeland Ziekenhuis.

De tekst gaat verder onder de video.

Enkele jongeren vinden de vuurwerkvrije zones wel terecht. 'Ik vind het wel goed, maar ook wel jammer want ik ging altijd in het centrum vuurwerk afsteken', vertelt een jonge voorbijganger. Landelijk wordt er gepleit voor een compleet vuurwerkverbod maar burgemeester Boumans vindt dat niet nodig. 'Ik vind dat iedereen gewoon vuurwerk moet kunnen afsteken als dat toegestaan is. Wel heb ik een hekel aan vuurwerkoverlast.'