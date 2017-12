In onze provincie zijn de meeste aanrijdingen met dieren

ARNHEM - Gelderland is de provincie waar de meeste ongevallen met dieren plaatsvinden. Dat blijkt uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars.

Van 2013 tot en met 2016 waren er in Gelderland in totaal meer dan 4100 aanrijdingen met dieren. Noord-Brabant (bijna 3200) en Overijssel (ruim 3000) volgden.

De tekst gaat verder onder het kaartje.

Bron: Verbond van Verzekeraars

De minste ongelukken met dieren zijn in Flevoland: nog geen 900 in vier jaar tijd. Het aantal aanrijdingen met dieren is de laatste jaren toegenomen.

Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars houdt het aantal aanrijdingen uiteraard ook verband met het aantal dieren in de provincie.