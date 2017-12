'Als we het leefgebied van wilde dieren uitbreiden, moeten we accepteren dat ze vaker doodgereden worden'

ARNHEM - Dat we het leefgebied van wilde dieren uitbreiden is een van de redenen dat er zoveel wild aangereden wordt in Gelderland. Dat zegt Gijs van Aardenne van Stichting Wildaanrijdingen Nederland. 'Het is een prijs die je betaalt voor het aanleggen van ecoducten.'

Vandaag bleek dat Gelderland de provincie is waar de meeste ongevallen met dieren plaatsvinden. Dat kwam uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars. Van 2013 tot en met 2016 waren er in Gelderland in totaal meer dan 4100 aanrijdingen met dieren. Noord-Brabant (bijna 3200) en Overijssel (ruim 3000) volgden.

Ecoducten

We verbinden leefgebieden met elkaar via ecoducten. 'Zo kunnen dieren veilig de Rijksweg oversteken', aldus van Aardenne. 'Maar op de Rijkswegen zijn bijna geen aanrijdingen. Het probleem is dat je de leefgebieden heel groot maakt. Dan kunnen we overal van die dieren genieten. Maar het veroorzaakt wel meer aanrijdingen. We moeten als maatschappij de afweging maken wat we belangrijk vinden.'

Gijs van Aardenne vertelde bij Radio Gelderland over het onderwerp:

Veel wild

Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars houdt het aantal aanrijdingen uiteraard ook verband met het aantal dieren in de provincie. Van Aardenne bevestigt dat. 'In Gelderland loopt van oudsher groter wild, zoals edelherten, damherten en wilde zwijnen. Daardoor zijn er altijd al veel aanrijdingen geweest.'

Bron: Verbond van Verzekeraars

De minste ongelukken met dieren zijn in Flevoland: nog geen 900 in vier jaar tijd. Het aantal aanrijdingen met dieren is de laatste jaren toegenomen.

Bron: Verbond van Verzekeraars