Aanvoerder Guram Kashia: 'Vitesse heeft tegen Nice nog alles om voor te spelen'

ARNHEM - Vanavond wil Vitesse, in navolging van Feyenoord, het Europees avontuur op klinkende wijze afsluiten. 'Veel wedstrijden waren frustrerend en teleurstellend.'

Aanvoerder Guram Kashia hoopt dat zijn team tegen OGC Nice kan stunten. 'We spelen vooral voor onze supporters. Ze waren deze campagne overal bij ons. Het zijn fantastische supporters. Zij verdienen het dat wij nog één keer alles geven. We moeten ons maximaal laten zien, want het is de laatste kans op een overwinning. Het geeft ons verder niets en toch hebben we alles om voor te voetballen. Natuurlijk is een zege mogelijk. Ik geloof absoluut in een goed resultaat.'

Nice laat veel grote namen, onder wie Mario Balotelli, thuis in Frankrijk. Ook bij het al uitgeschakelde Vitesse is de competitie nu belangrijker en krijgen spelers als Linssen, Foor en Rashica waarschijnlijk rust voor het laatste pouleduel. Kashia: 'Nice lijkt niet optimaal gemotiveerd nu ze al geplaatst zijn. Maar ze hebben genoeg goede spelers die er wel bij zijn. Op dit niveau krijg je als Vitesse twee of drie kansen in een wedstrijd. En die moet je maken.'

Irritatie en frustratie

Kashia noemt de Europa League voor Vitesse leerzaam, maar ook frustrerend. 'Het is uiteindelijk mislukt omdat we betere resultaten hadden verwacht. Tegen Lazio thuis gaven we het in een goede wedstrijd weg. Nice was daarna thuis veel beter. We hadden geen kans. Tegen Zulte Waregem voelde ik vooral de teleurstelling. We kregen het niet voor elkaar. Dan heb je irritatie in je lijf. Je wordt kwaad.' Tegelijkertijd bekijkt de stoere centrumverdediger de situatie van de andere kant. 'We zijn gegroeid als club door het spelen van deze wedstrijden. Het was een leerzame ervaring. Voor de spelers de eerste keer. Vitesse was het niet gewend.'

'Fysiek, maar ook geestelijk is het zwaar geweest. Natuurlijk, zondag is belangrijker', weet Kashia. 'Sparta is een 'must win' wedstrijd voor ons. Maar het heeft niets te maken met de wedstrijd tegen Nice. Die zal geen invloed hebben op ons zelfvertrouwen. We kunnen snel omschakelen. Het gaat nu even minder. Maar dit Vitesse gaat straks ook weer groeien.'